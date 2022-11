Militar da FAB é morto por colega com tiro na cabeça no Ministério da Defesa

Um militar da Força Aérea Brasileira (FAB) foi morto, neste sábado (19), após ser atingido por um tiro na cabeça durante a troca de turno no Ministério da Defesa, em Brasília. O caso foi registrado como homicídio.

De acordo com o boletim de ocorrência, obtido pelo G1, Felipe de Carvalho Sales, de 19 anos, atirou contra Kauan Jesus da Cunha Duarte, também de 19 anos.

Não há informa sobre se o autor foi detido. De acordo com a Polícia Civil, por se tratar de "um crime militar", a investigação será conduzida pela FAB.

Em nota, o Ministério da Defesa lamentou o incidente ocorrido no alojamento da guarda, localizado no prédio anexo da Pasta. "O Ministério rende as condolências aos familiares e amigos, pela irreparável perda. Neste momento de dor, a Defesa une-se às manifestações de solidariedade e de apoio à família, bem como acompanha a apuração e a investigação dos fatos, a serem conduzidas pela Força Aérea", declarou.