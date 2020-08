Militares brasileiros no Líbano estavam distantes da explosão, diz Marinha

A Marinha do Brasil possui uma embarcação no litoral do Líbano, mas que estava distante da capital Beirute. A cidade foi palco de uma grande explosão nesta terça-feira (4).

Segundo informou a própria Marinha, a fragata independência está operando normalmente no mar, "distante do local da explosão".

#Urgente Todos os militares componentes da Força Tarefa Marítima (UNIFIL) da Marinha do Brasil estão bem e não há feridos, após explosão ocorrida hoje, em Beirute. A Fragata "Independência" encontra-se operando no mar, normalmente. O navio estava distante do local da explosão. — Marinha do Brasil (@marmilbr) August 4, 2020

Há ao menos dez mortos e centenas de feridos, de acordo com a agência Reuters, que ouviu fontes médicas e de segurança do país.

Já o governo do Líbano fala em "alto número de feridos", mas ainda não há informação oficial sobre a causa do impacto. A Cruz Vermelha afirma que há centenas de vítimas, entre mortos e feridos. Parte foi levada a hospitais, mas ainda há muita gente presa em escombros dentro de suas casas. Barcos estão resgatando pessoas que foram jogadas ao mar.