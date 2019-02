Militares da Venezuela usam gás lacrimogêneo e balas de borracha na fronteira

O comando militar da Venezuela disparou gás lacrimogêneo e balas de borracha contra manifestantes na manhã desse sábado (23), segundo informações do jornal Folha de S. Paulo. Dezenas de pessoas tentavam atravessa uma ponte fronteiriça entre a cidade de Ureña, que fica no território venezuelano, e a cidade colombiana de Cúcuta. Segundo informações do jornal Venezuela Tal Cual, várias pessoas ficaram feridas após o confronto.

Aos gritos de “Queremos trabalhar”, a multidão se aglomerou diante dos oficiais da Guarda Nacional que bloqueavam a ponte Francisco de Paula Santander. A ponte é um dos quatro acessos que ligam o estado venezuelano de Táchira, onde a cidade de Ureña se localiza, e o departamento colombiano Norte de Santander. Os moradores pediam autorização para cruzar o território.

Os militares dispararam bombas de gás lacrimogêneo contra a população, que respondeu arremessando pedras. A tensão também se espalhou por outros pontos da cidade venezuelana, quando manifestantes invadiram uma escola que abrigava cerca de 100 milicianos do governo de maduro e fizeram com que se rendessem.

Em meio ao clima de tensão, o governo brasileiro enviou ajuda humanitária à Venezuela. O primeiro caminhão chegou hoje (23), na fronteira. O Ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, disse que expectativa é que o caminhão consiga entrar em território estrangeiro, carregando medicamentos e arroz.