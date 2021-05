Ministério da Saúde anuncia antecipação de 4 milhões de doses da vacina Oxford 

O Ministério da Saúde anunciou, nesta quinta-feira, a antecipação de 4 milhões de doses da vacina Oxford/AstraZeneca, recebidas por meio do consórcio do Covax Facility, iniciativa da OMS (Organização Mundial da Saúde) para a distribuição de imunizantes contra a covid-19.



De acordo com o ministro Marcelo Queiroga, as doses serão enviadas ao Brasil em junho. O prazo anterior previa entrega no terceiro trimestre. Segundo a pasta, toda a articulação para essa antecipação está sendo feita pelo Ministério da Saúde em parceria com Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS).



O ministro ainda afirmou que o Brasil vai bater recorde de distribuição neste mês de maio com mais de 30 milhões de doses.



No início de maio, o Brasil já havia recebido outras 4 milhões de doses prontas da vacina de Oxford/AstraZeneca fornecidas através do consórcio Covax. As doses chegaram em dois lotes separados: 220,8 mil doses recebidas e mais 3,8 milhões desembarcadas no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.



No total, o Brasil encomendou 42 milhões de doses do consórcio para este ano. Após a recusa inicial em aderir ao Covax, o Brasil assinou contrato optando pela cota mínima, que garante imunizantes para 10% da população do país. Com isso, a cota total, com as doses que chegarão em junho, cobre 21 milhões de pessoas, já que os imunizantes previstos - da AstraZeneca e da Pfizer - precisam da aplicação de duas doses.