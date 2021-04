Ministério da Saúde distribui mais 5,2 milhões de doses a partir desta quinta

O Ministério da Saúde vai distribuir, a partir de amanhã (29), mais 5,2 milhões de doses de vacinas contra a covid-19. Serão 5,1 milhões de doses da AstraZeneca/Oxford, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), e 104,8 mil doses da Coronavac, do laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan. Todos os estados e o Distrito Federal receberão os imunizantes.



O novo lote da Coronavac tenta minimizar o prejuízo na aplicação da 2ª dose da vacina, que tem cronograma atrasado em diferentes cidades brasileiras. De acordo com a Saúde, as 104, 8 mil doses estavam armazenadas. A Coronavac deve ser administrada com o intervalo de até 28 dias entre as duas doses, mas idosos de ao menos oito Estados já ultrapassaram esse prazo sem que a segunda dose fosse ofertada.



Além do imunizante do Butantan, o governo federal informou que também serão distribuídas 5,1 milhões de doses da AstraZeneca/Oxford, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Todos os estados e o Distrito Federal vão receber as novas remessas em uma divisão proporcional.



Na nota, o Ministério da Saúde reforça a importância para todos tomarem a segunda dose da vacina, "mesmo que a aplicação ocorra fora do prazo recomendado pelo laboratório, para assegurar a proteção adequada contra a doença".



Com o novo lote, o governo informou que já foram destinadas a todas as Unidades Federativas mais de 62,6 milhões de doses de imunizantes, com um alcance de aproximadamente 37,5 milhões de brasileiros.



De acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 26 Estados e Distrito Federal nesta quarta-feira, 28, o número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a covid-19 no Brasil chegou a 30.740.811, o equivalente a 14,52% da população total. Nas últimas 24 horas, 481.336 pessoas receberam a vacina.



Entre os mais de 30 milhões de vacinados, 14.621.694 receberam a segunda dose, o que representa 6,90% da população com a vacinação completa contra o novo coronavírus. Nas últimas 24 horas, 631.911 pessoas receberam essa dose de reforço. Somando as vacinas de primeira e segunda dose aplicadas, o Brasil aplicou 1.113.247 imunizantes nesta quarta-feira.