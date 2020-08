Ministério da Saúde oferece mais de 5 mil vagas para combater a covid-19

Os profissionais de saúde interessados no serviço público terão uma grande oportunidade: o Ministério da Saúde abrirá vagas para 5.158 profissionais que atuarão na prestação de serviços de assistência e apoio à saúde, visando o combate ao novo coronavírus. Desse total, 2.360 vagas são para cargos de nível médio (técnico) e 2.798 vagas são para profissionais de nível superior. A perspectiva é de um contrato de seis meses. A remuneração dos cargos será confirmada após a publicação do edital.



Recentemente, o próprio Ministério havia cancelado um outro processo seletivo destinado ao preenchimento de 4.117 vagas nos cargos de Médico Especializado; Enfermeiro; Atividade de gestão e manutenção hospitalar; Técnico em Enfermagem; e Atividades de suporte em gestão e manutenção hospitalar. A perspectiva é que dessa vez, a seleção aconteça, possibilitando a ocupação das vagas disponíveis.

Outra possibilidade que vem acalentando o coração e as esperanças dos candidatos é o concurso para a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Numa live realizada no último dia 20, o presidente Jair Bolsonaro garantiu a realização do certame, que deve contemplar um total de 2.772 vagas para os cargos de nível médio e superior, que podem ser para Policial Rodoviário Federal e Agente Administrativo.

Em 2019, segundo a Coordenação Geral de Gestão de Pessoas da PRF, havia um déficit na corporação que superava 8 mil policiais. No ano passado, foi realizado uma solicitação para mais de 4 mil vagas, mas o pedido foi negado. A perspectiva do passado era que houvesse 4.360 vagas para Policial Rodoviário Federal; e 75 vagas para Agente Administrativo. A Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais defende que a recomposição do quadro necessite de 13 mil funcionários, ampliando as esperanças de quem deseja ingressar na carreira.

Enquanto o edital não saí e a instituição responsável pela avaliação não é escolhida, o melhor a se fazer é investir na preparação. Para o professor de curso preparatório e advogado Jerônimo Bezerra, o ideal nesse momento é escolher o material correto, adequado para a carreira desejada. “É importante ter um cronograma de estudos compatível com a sua realidade, mantendo uma rotina de estudos fixa. Esses são alguns elementos essenciais para uma preparação de qualidade”, ensina.

Segundo o professor, os concursos citados irão exigir um bom conhecimento sobre os temas centrais, de acordo com os respectivos editais. “A preparação ideal para estes certames é aquela pautada na leitura do “texto seco” da lei, aliada com a resolução de questões sobre os temas estudados”, sugere. Bezerra salienta o cuidado pela preparação física para PRF, pois o certame envolve testes eliminatórios de aptidões físicas, nos exatos termos do seu edital.

Colégio Militar

O Colégio Militar abrirá 480 vagas para filhos de civis e militares que ingressarão no 6º ano do Ensino Fundamental ou 1º ano do Ensino Médio. A seleção valerá apenas para o ano de inscrição, contando a partir da publicação do edital. Além de Salvador, serão contempladas mais outras 13 cidades brasileiras em 11 estados e o Distrito Federal.

Serão aceitos os candidatos que desejem entrar no 6º ano do Ensino Fundamental e que já tenham concluído ou estejam cursando o 5º ano. Para tanto, o estudante precisa completar 10 anos até 31 de dezembro do ano da matrícula; ou ter menos de 13 anos em 1º de janeiro do ano da matrícula. Aqueles que ingressarão no 1º ano do Ensino Médio precisam estar cursando ou ter terminado o 9º ano do Ensino Fundamental e ter menos de 18 anos em 1º de janeiro do ano da matrícula; ou ter completado 14 anos até 31 de dezembro do ano da matrícula.

É importante lembrar que as inscrições no concurso Colégio Militar deverão feitas pelos responsáveis dos estudantes entre os dias 08 de setembro e 02 de outubro de 2020. Será necessário acessar página online de cada CM na parte de “Concurso de Admissão” para solicitar a participação. Também haverá a possibilidade de inscrição presencial apenas para candidatos PcD (Pessoa com Deficiência).

Senado só 2021

Já o concurso para o Senado Federal foi revogado por tempo indeterminado. A medida se pautou no momento atual com a pandemia e as indefinições quanto ao orçamento da União. A portaria nº 20, divulgada no Diário Oficial da União, sugere que os recursos sejam realocados para a prevenção e o combate da COVID-19. Por isso mesmo, o edital do concurso só deverá ser publicado a partir do próximo ano.

Confira como serão distribuídas as 5.158 vagas anunciadas pelo Ministério da Saúde:

Função Número de vagas

Técnico em Enfermagem 2.259

Técnico de Laboratório 101

Médico Intensivista 192

Enfermeiro Intensivista 100

Fisioterapeuta Intensivista 60

Médico (Unidade aberta) 606

Médico (UBS) 18

Enfermeiro 698

Fisioterapeuta 684

Farmacêutico 102

Nutricionista 57

Biomédico 61

Fonoaudiólogo 120

Psicólogo 100