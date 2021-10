Ministério do Turismo confirma temporada de cruzeiros marítimos no Brasil

O Ministério do Turismo anunciou, neste sábado (2), o retorno dos cruzeiros marítimos no Brasil. Segundo a pasta, uma portaria deverá ser assinada nos próximos dias. Informou ainda que, depois disso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) deverá definir os protocolos sanitários para que os cruzeiros possam ser realizados. A ideia é que os navios possam passar pela costa brasileira a partir de novembro. Os cruzeiros haviam sido suspensos em razão da pandemia.

A pasta informou que a Anvisa terá que definir questões relativas aos testes antes do embarque em todos os hóspedes, vacinação e testes dos tripulantes, uso de máscaras, distanciamento, ocupação reduzida, ar fresco sem recirculação, desinfecção e higienização constantes. Os cruzeiros terão que observar ainda as normas das cidades por onde passarem. Em 10 de setembro, a Anvisa havia se posicionado contra a realização da atividade no Brasil.

A expectativa do Ministério do Turismo é que a temporada de cruzeiros, que vai de novembro até abril do ano que vem, gere um impacto de R$ 2,5 bilhões e 35 mil empregos. Estão previstos sete navios que vão ofertar mais de 400 mil acomodações, informou a pasta.

“Pessoal, estamos aqui em Dubai e aqui já começou a temporada de navios de cruzeiros. Em primeira mão, vou dar a notícia que teremos cruzeiros marítimos no Brasil este ano: a temporada está autorizada pelo governo. O presidente Bolsonaro determinou empenho total para que conseguíssemos liberar os navios, porque os cruzeiros geram em torno de 42 mil empregos diretos e indiretos no país. É isso aí, teremos cruzeiros marítimos este ano! Contem com o governo federal, contem com o Ministério do Turismo para o que for preciso”, comemorou o ministro do Turismo, Gilson Machado Neto.

Para o presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), Carlos Brito, a notícia vem em boa hora. “Já há algum tempo a Embratur vem acompanhando a necessidade dessa demanda. O setor do turismo de cruzeiros é essencial para o desenvolvimento do turismo náutico e da nossa atividade como um todo. A notícia nos deixa muito felizes. Congratulamos com todos os parceiros mais essa vitória”, finalizou.

