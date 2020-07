Ministro confirma arrendamentos no Porto de Aratu para este ano

Arrendar, sim. Concessão, ainda não

Quem torce por melhorias no Porto de Aratu recebeu um importante sinal positivo do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, ontem. O arrendamento dos dois terminais que movimentam granéis sólidos serão licitados este ano, garantiu o ministro. "Estamos trabalhando com a iniciativa privada para que os leilões sejam bem sucedidos", avisou durante uma entrevista coletiva. Se o modelo for bom, o que não vão faltar serão interessados. Por outro lado, não há ainda perspectiva para um processo de privatização de todo o Porto de Aratu, como defendem algumas correntes. Tarcísio disse que o foco neste sentido até 2022 são quatro outros terminais. "Aratu tem totais condições de entrar no processo de desestatização, mas isso vai ficar para um segundo momento", respondeu o ministro. "A Codeba tem apresentado resultados cada vez mais expressivos na Bahia", afirmou.

Olhando adiante

Enquanto a Bahia ainda sonha em ver concluída a primeira etapa da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol), entre os municípios baianos de Ilhéus e Caetité, Tarcísio Freitas destaca o trabalho para viabilizar o segundo e o terceiro trecho, ligando Caetité a Barreiras e Barreiras a Figueirópolis, respectivamente. O ministro confirmou a licitação do primeiro trecho para este ano, mas ressaltou a expectativa de acelerar as obras no segundo trecho, com a presença do Exército e na otimização do terceiro trecho. A totalidade da ferrovia é importante para o governo federal porque vai dar aos produtores rurais três opções para escoamento da produção: pelo Porto Sul, em Ilhéus; Itaqui, no Maranhão; ou Santos, em São Paulo. Em relação à Fiol, Tarcísio se antecipou a uma questão dos jornalistas: "Com essa pandemia, vai ter player interessado no projeto? Vai sim".

Novas sondagens

Enquanto aguarda a conclusão da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, a Companhia Vale do Paramirim (CVP) segue investindo no desenvolvimento da reserva de minério de ferro, cobre e fosfato na região Sudoeste. O geólogo João Cavalcanti, presidente da CVP, está desde o início da semana na região de Caetité acompanhando as operações de sondagem. Segundo ele, o projeto tem potencial para produzir 30 milhões de toneladas de minério de ferro com alto teor. Cavalcanti diz contar com a parceria de três grandes bancos na busca por investidores para um aporte de R$ 2 bilhões no projeto.

Sinal de confiança

A DOW anunciou nesta semana um acordo com a Atlas Renewable Energy para a aquisição de energia solar, que será utilizada nas unidades da empresa em Aratu. Diego Arango, diretor geral da unidade de Aratu, destaca o acordo como importante por ser sustentável, por tornar a operação mais competitiva, mas também por demonstrar a confiança da empresa na Bahia. "Estamos aqui há 42 anos e continuamos fazendo acordos de longo prazo. Este terá duração de 15 anos. Isso mostra que temos um vínculo com o estado", destaca. Pelo acordo, a empresa vai adquirir energia solar equivalente a 30% das suas necessidades energéticas. O novo parque solar será implantado em Juazeiro, Norte da Bahia.

Aumento de capacidade

Quem segue firme no sentido contrário ao momento de retração da economia é a Carbonor, indústria química baiana e maior produtora de bicarbonato de sódio da América Latina. A empresa inaugura mais uma unidade da sua fábrica no Polo Industrial de Camaçari, com expectativa de aumentar em 75% a sua capacidade produtiva, além de gerar 25 novos empregos diretos e outros 75 indiretos. A Carbonor dependia do fornecimento de dióxido de carbono (CO2) da antiga Fafen, mas a nova unidade permite a independência no fornecimento externo dessa matéria prima. A empresa baiana captura o CO2 a partir das emissões de um sistema de calcinação de calcário, ao contrário de outras empresas do tipo que descartam o CO2 na atmosfera. O processo proporciona à nova unidade uma redução de mais de 75% no uso de combustíveis fósseis, além de gerar 100% de sua energia térmica a partir da biomassa e outras fontes renováveis.

Delivery

A Consulting está lançando no mercado um serviço de consultoria para empresas que desejam apostar no delivery. Projeções da plataforma Statista, que reúne dados coletados por institutos de pesquisa de mercado e de opinião, dados derivados do setor econômico e estatísticas oficiais, indicam que o mercado de delivery deve faturar até 2023 US$137,6 bilhões. Entre as variáveis que serão observadas pela consultoria estão, por exemplo, a escolha do formato mais adequado a cada negócio: se esse vai ser realizado via aplicativos e plataformas especializadas na internet ou por sistemas de entrega particulares, mantidos pela própria empresa.

Baiano

O soteropolitano Frank Geyer, controlador da Unipar, líder na produção de cloro, soda e PVC na América do Sul vai integrar o Conselho Superior – Diálogo para o Brasil da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).