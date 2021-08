Ministro da Educação diz que não adianta ter diploma 'porque não tem emprego'

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, afirmou que não adianta buscar diploma universitário porque, ao terminar os cursos, estudantes ficam endividados "porque não tem emprego". A declaração foi feita em um evento na cidade de Nova Odessa, no sábado (22).

"Que adianta você ter um diploma na parede, o menino faz inclusive o financiamento do FIES que é um instrumento útil, mas depois ele sai, termina o curso, mas fica endividado e não consegue pagar porque não tem emprego", disse o ministro.

Na ocasião, estudantes protestavam do lado de fora e foram impedidos de se aproximar por policiais militares que estavam no local.

????ABSURDO????



Estamos sendo agredidos pela PM enquanto recepcionamos o Ministro da Educação em Nova Odessa/SP pic.twitter.com/lq2vtiCvhe — UBES - VIDA, PÃO, VACINA E EDUCAÇÃO (@ubesoficial) August 21, 2021

Essa é mais uma fala de uma sequência de declarações do ministro consideradas problemáticas nos últimos dias. No início do mês, ele afirmou que a universidade deveria ser um espaço "para poucos" na sociedade. Ribeiro afirmou, ainda, que reitores de universidades federais não podem ter posicionamentos contrários ao presidente Jair Bolsonaro.

Na última quinta-feira (19), o titular do MEC afirmou que há crianças com grau de deficiência que tornaria "impossível a convivência em sala de aula". Ele defendeu o uso de salas especiais para esses alunos.

As falas têm recebido críticas de specialistas em Educação e Direitos Humanos.