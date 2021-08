Mion chora no Encontro ao falar de felicidade por estar na Globo: 'Dormi de crachá'

Contratado para assumir o comando do Caldeirão, o apresentador Marcos Mion já fez sua estreia na telinha da Globo. Durante participação no Encontro com Fátima Bernardes nesta sexta-feira (13), o apresentador disse que está realizando o maior sonho da carreira.

“Realmente é um sonho realizado e não tenho vergonha. Não vou fingir costume. Apesar de ter 21 anos na TV, era mais que uma meta, era um sonho. Sonho é o que alimentamos constantemente no coração. Achei várias vezes que não era para mim e não iria acontecer”, disse.

O apresentador vai assumir a atração aos sábados à partir de 4 de setembro, data em que Luciano Huck vai migrar para os domingos do 'Plin Plin'.

“Passa um filme na minha cabeça de todos esses anos. Sou muito transparente. Ver as pessoas torcendo por mim é muito gratificante. Vale a pena ser honesto, acreditar em Deus e correr atrás do sonho”, disse ele emocionado.

Luciano Huck, aliás, foi substituído por Mion na época em que comandava o programa H na Band. Agora, pela segunda vez, Mion terá esse encargo. Ambos já se falaram pelo telefone.

“Conheço ele há muitos anos. Agora novamente estou entrando no lugar dele. Espero levar a minha marca, leveza e brincadeira para esse horário”, contou.