Missa de 30 dias da morte de Carlos Rodeiro será na Paróquia Nossa Senhora da Vitória

(Foto: Divulgação)

A missa de 30 dias de morte de Carlos Rodeiro será realizada no próximo dia 26 de agosto, às 19h, na Paróquia Nossa Senhora da Vitória, localizada no Corredor da Vitória, em Salvador. Conduzida pelo Padre Luís Simões, a cerimônia também poderá ser acompanhada pelo Instagram @nsdavitoria.



Carlinhos morreu em julho em decorrência de um tumor no cérebro descoberto três meses antes. Com o seu trabalho, o joalheiro baiano conquistou clientes iluestes, como a cantora Madonna, que usou um de seus colares durante uma festa de aniversário, em Portugal.