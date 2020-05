Missa de São Francisco Xavier será transmitida pelas redes sociais

Em tempos de pandemia ocasionada pelo novo coronavírus, os fiéis da Arquidiocese de Salvador poderão acompanhar, pelas redes sociais, a Santa Missa em homenagem ao padroeiro da capital baiana, São Francisco Xavier, no próximo domingo (10) - Dia das Mães -, às 10h. A Celebração Eucarística, sem a presença dos fiéis, será presidida pelo pároco da Catedral Basílica, padre José Abel Pinheiro, e concelebrada pelo padre Nilton Francisco.

Para acompanhar a transmissão da Missa, o fiel pode acessar os perfis, no Instagram, da Catedral Basílica (@catedralbasilicadesalvador), da Paróquia Santíssimo Sacramento e Sant'Ana (@viva_santana) e da Igreja São Domingos de Gusmão (@domingosdeg). A Celebração Eucarística será animada pelo padre Hans Bönisch, que tocará o órgão de tubos.

De acordo com o padre José Abel, neste ano de pandemia, em especial, São Francisco Xavier deve ser invocado por todos os fiéis soteropolitanos. “Salvador tem mais de três séculos de tradição, veneração e culto a São Francisco Xavier, o seu padroeiro. Ele deve ser invocado como principal protetor da cidade contra pestes e epidemias”, afirma.

Padre Abel conta que em 1686, ano da consagração de Salvador ao santo jesuíta, a cidade foi acometida por uma epidemia de febre amarela. “Morriam mais de 100 pessoas por dia e Salvador correu o risco de ter sua população dizimada. Os jesuítas organizaram uma procissão, junto com o povo, em louvor a São Francisco Xavier e, como agradecimento, pediram à Câmara de Vereadores para que ele se tornasse o padroeiro de Salvador”, diz.

Devoção

Coordenador da Devoção ao Padroeiro, o padre Ângelo Magno Carmo Lopes explica que, apesar da pandemia, os devotos estão organizando a "Semana do Padroeiro" nas redes sociais. Quem desejar pode acompanhar pelo Instagram @xavierpadroeirodesalvador e pelo Facebook @xavierpadroeirodesalvador para fazer o nome de São Francisco Xavier cada vez mais conhecido pelos soteropolitanos.

“Estamos rezando sua novena e divulgamos o hino do Padroeiro de Salvador gravado pelos cantores Durval Leys, Luiz Caldas e André Macêdo. Além de interceder há 334 anos por Salvador, São Francisco Xavier é também Padroeiro Universal das Missões junto com Santa Teresinha do Menino Jesus, padroeiro do Apostolado da Oração e co-fundador da ordem dos Jesuítas com Santo Inácio de Loyola, a mesma do Papa Francisco. É, portanto, um padroeiro que deve orgulhar a cada um dos católicos soteropolitanos”, afirma.

Serviço

O quê: Festa de São Francisco Xavier - sem a presença dos fiéis e com transmissão ao vivo

Quando: 10 de maio, às 10h

Onde: Redes sociais (@catedralbasilicadesalvador, @viva_santana e @domingosdeg.