Missa de Sétimo Dia de Carlos Rodeiro terá transmissão pelo Instagram

A missa de Sétimo Dia de Carlos Rodeiro foi marcada para a próxima segunda-feira (2), às 18h, na Paróquia Nossa Senhora da Vitória, em Salvador. Por causa da pandemia, a celebração, que será conduzida pelo Padre Luis Simões, terá transmissão virtual através do Instagram @nsdavitoria.



Carlinhos faleceu na última segunda-feira (26), na capital baiana, em decorrência de um tumor no cérebro, que foi diagnosticado em abril, no Hospital da Bahia, antes dele ser transferido e operado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

