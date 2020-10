Missas nos cemitérios e paróquias marcam Dia de Finados; veja programação

Quem visitar os cemitérios de Salvador no Dia de Finados, na segunda-feira (2), poderá participar de uma programação de missas presididas pelo o Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Cardeal Dom Sergio da Rocha, pelo bispo auxiliar Dom Marco Eugênio Galrão, pelo bispo coadjutor eleito da Diocese de Serrinha, Dom Hélio Pereira dos Santos, e por padres da Arquidiocese de Salvador.

No Cemitério Campo Santo serão celebradas missas às 7h, às 9h (esta presidida pelo Cardeal Dom Sergio da Rocha), às 13h, às 14h30 (esta presidida por Dom Marco Eugênio Galrão) e às 16h. Também haverá, neste dia, às 11h, a oração Inter-religiosa, com lideranças de diversas religiões, que irão partilhar sobre “Vida e Morte”.

Já no Cemitério Bosque da Paz, a missa terá início às 9h (presidida por Dom Marco Eugênio); e no Cemitério Quintas dos Lázaros, a Celebração Eucarística acontecerá às 9h30 (presidida por Dom Hélio Pereira).

Nas paróquias

Também serão celebradas na data missas nas paróquias e Santuários da Arquidiocese de Salvador, respeitando os protocolos de segurança devidos por conta da pandemia. Confira:

Catedral Metropolitana Transfiguração do Senhor (Catedral Basílica): Missa às 10h

Basílica Santuário Senhor Bom Jesus do Bonfim (Bonfim): Missas às 7h20, 9h, 10h30, 15h e 17h

Paróquia Nossa Senhora de Nazaré (Nazaré): Missa às 8h, com transmissão, ao vivo, pelo Youtube, Instagram e Facebook: @paroquiansnssa

Paróquia São João Evangelista (Mussurunga): Missa às 7h

Paróquia São Paulo Apóstolo: Missas às 7h (Matriz), às 9h (Comunidade Santa Mônica e Santo Agostinho) e às 9h30 (Comunidade Nossa Senhora da Conceição)

Paróquia Santa Cruz (Engenho Velho da Federação: Missa às 7h (presidida por Dom Marco Eugênio), com transmissão, ao vivo, pelo canal da paróquia no Youtube

Paróquia Espírito Santo (Tancredo Neves): Missas às 7h30 e 18h (Matriz), às 8h (Comunidade São Filipe e Comunidade Imaculada), às 9h30 (Comunidade São Martinho de Lima, Comunidade Apresentação do Senhor e Comunidade São José)

Paróquia Cristo Operário (Castelo Branco): Missa às 7h (Matriz)

Paróquia Sant’Ana (Rio Vermelho): Missa às 9h (Matriz), com transmissão, ao vivo, pelo canal e pelo perfil da paróquia no Youtube e no Facebook

Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Valéria): Missa às 7h (Comunidade São José e Nossa Senhora do Perpétuo Socorro) e às 9h (Comunidade Nossa Senhora de Fátima e Comunidade São Miguel – Matriz)

Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Lapinha): Missa às 8h, com transmissão, ao vivo, pelo Youtube

Paróquia Santo Amaro de Ipitanga (Lauro de Freitas): Missas às 7h (Comunidade São Mateus e Comunidade Bom Pastor) e às 9h (Comunidade Nossa Senhora de Fátima e Comunidade Matriz)

Paróquia São Daniel Comboni (Sussuarana): Missa às 11h, com transmissão, ao vivo, pelo Facebook

Paróquia Nossa Senhora da Assunção (Caminho das Árvores): Missas às 8h e às 18h (Matriz)

Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem: Missa às 8h, com transmissão, ao vivo, pelo canal e pelo perfil da paróquia no Youtube e no Instagram

Paróquia Divino Espírito Santo (Alto das Pombas): Missa às 8h (Matriz), com transmissão, ao vivo, pelo canal da paróquia no Youtube

Paróquia Santa Dulce dos Pobres (Saboeiro): Missas às 7h30 (Matriz, com transmissão, ao vivo, pelo Youtube), às 9h30 (Comunidade São Timóteo), às 10h (Comunidade Sagrado Coração e Comunidade São Caetano)

Paróquia Nossa Senhora de Fátima (Acupe de Brotas): Missas às 7h30 e às 9h30 (Matriz), com transmissão, ao vivo, pelo Facebook, Instagram e Youtube: @paroquiafatimaacupe

Capelania Militar Sagrada Família (Marinha): Missa às 8h, com transmissão, ao vivo, pelo Facebook

Paróquia Menino Jesus de Praga (Guarany): Missa às 8h, com transmissão, ao vivo, pelo Instagram

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Mata Escura): Missas às 8h (Comunidade Matriz e Comunidade São Pedro e Comunidade Santo Inácio) e às 19h (Comunidade São Francisco Xavier)

Paróquia Santíssimo Sacramento e Sant’Ana (Nazaré): Missa às 8h

Igreja de São Domingos (Centro Histórico): Missa às 8h

Santuário Nossa Senhora da Conceição Aparecida (Imbuí): Missas às 7h e às 17h, com transmissão, ao vivo, pelo Youtube

Paróquia São Francisco de Assis (Alto de Coutos): Missas às 7h e às 10h

