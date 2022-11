Mísseis russos caem na Polônia e causam duas mortes, diz Estados Unidos

Um membro da inteligência dos Estados Unidos garantiu, nesta terça-feira (15), que mísseis russos caíram na Polônia, deixando duas mortes. O país atingido é membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Um ataque a um membro da Otan significa que todos os outros devem declarar guerra.

O porta-voz do governo polonês, Piotr Mueller, não confirmou imediatamente os ataques, mas disse que o governo está realizando uma reunião de emergência.

"O primeiro-ministro Mateusz Morawiecki convocou com urgência a Comissão do Conselho de Ministros para os assuntos de Segurança e Defesa Nacional", afirmou Mueller em uma rede social.



As duas vítimas eram de Przewodów, uma área rural polonesa próximo à fronteira com a Ucrânia. "Os bombeiros estão no local, não está claro o que aconteceu", disse Lukasz Kucy, um oficial no posto dos bombeiros da região.