Míssil atinge prédio residencial em Kiev; veja imagens

O cenário continua de terror em Kiev, capital da Ucrânia. Na manhã deste sábado (26), um prédio residencial foi atingido por um míssil e ficou parcialmente destruído. Segundo o ministério do interior do país, ninguém morreu durante este ataque.

O míssil caiu entre o 18º e o 21º andares do edifício, que foi totalmente evacuado. Nas redes sociais, moradores locais compartilharam imagens do prédio com escombros espalhados pela rua.



Foto: Genya Salivov/AFP

A informação também foi comentada pelo ministro ucraniano das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba. "Kiev, nossa esplêndida e pacífica cidade, sobreviveu a mais uma noite de ataques das forças terrestres russas e aos mísseis. Um deles atingiu um imóvel residencial em Kiev".



Pouco antes, a Rússia anunciou que havia disparado mísseis de cruzeiro contra infraestruturas militares. Esse já é o terceiro dia de sua invasão militar da Ucrânia.