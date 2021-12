Verão combina com cor, estampa e muito axé. Tudo que a gente tem de sobra, por aqui na terrinha. Que tal apostar em uma marca baiana e colocar todo esse gingado no visu? Atrás de uma boa inspiração? Então, abre os olhos para as criações da Agô Go Aiyê (www.agoraiz.com), que nasceu em 2017, e se destaca pelas coleções vibrantes e modelagens leves, como a gente gosta.





Achadinho



Fim de ano e todo mundo atrás daquela peça mais sofisticada para compor o look das festas de fim de ano. Quer uma para chamar de sua? Então, vale dar uma espiadinha no short saia metalizado da Renner (lojasrenner.com.br), que por ser versátil acaba tendo longa vida no guarda-roupa. Custa R$ 99,9.





É ela

Quem já descolou o modelito para passar o Natal e está atrás de um calçado lacrativo, mas ao mesmo tempo sofisticado, olhos abertos para o achado da Marisa (marisa.com.br). O Vixe amou a sandália com correntes que vai bem com quase tudo, quando o assunto é festa. Preço: R$ 69,95.

New one

A bolsa baguete, que já despontou de várias maneiras, agora aparece em versão branca vinil, com bolsinha na alça. Está xonado por ela? Então descola a sua no e-commerce da C&A (cea.com.br). Você leva para casa

por R$ 99,9.

Hora da casa

Vamos deixar aquele cantinho da casa mais intimista? Para isso, basta uma simples alternativa, como apostar em uma luminária bem pensada para causar aquele efeito. Onde achar? Lojas da Tok Stok (tokstok.com.br). Sai por R$ 109,9.

Vibe calor

A turma descolada, que não abre mão de uma blusa tropical para entrar na vibe do Verão, vai babar por essa peça bem vibrante, que ainda é amiga do bolso, à venda no e-commerce das Havaianas (havaianas.com.br). Dica de stylist: usa com um short branco que está tudo certo. Preço: 49,99