Modelo de 29 anos morre vítima de coronavírus em Salvador

A modelo Thais Carine Oliveira, integrante do Movimento Vai Ter Gorda, morreu vítima de coronavírus aos 29 anos. O falecimento da jovem aconteceu na noite da última segunda-feira, em Salvador.

A modelo lutava contra a doença há pouco mais de um mês. Inicialmente, foi internada em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, mas foi transferida para a capital após agravamento do seu caso de saúde. Ficou intubada durante os últimos 14 dias no Hospital Ernesto Simões Filho e precisou receber transfusão de sangue.

Casada e mãe de dois filhos, Carine era torceda do Bahia e chegou a ser premiada como a "Miss Plus Size Bahia" em 2018. De acordo com o Movimento Vai Ter Gorda, a modelo participava de uma série de ações, ensaios fotográficos e concursos de modelos plus size, além de integrar uma série de ações de combate à gordofobia em Salvador e outras cidades ao redor do país.

Marido de Thais, Fabiano de Moraes comentou a morte da esposa em seu perfil numa rede social.

"Você é minha vida, meu Coração, Minha princesa de Marido. Obrigado pelos nossos filhos, pela nossa Casinha, por me apresentar Jesus Cristo, por me dar alegria, por me fazer feliz. Descanse em paz. Cuidarei dos nossos filhos. Te amo muito", escreveu na publicação.

Fabiano também publicou uma mensagem deixada por uma das fisioterapeutas que cuidou de Thais Carine na UTI. Danielle Freitas escreveu que esteve com a modelo do dia da internação até o momento da morte de Thais. "Sua esposa foi uma guerreira... ela lutou até o último segundo, nunca se entregou. Queria que você e sua família soubessem que ela lutou por vocês", disse a fisioterapeuta.

O Vai Ter Gorda também se manifestou numa publicação nas redes sociais. O movimento lamentou o falecimento de Thais e pediu para as pessoas se cuidarem e ficarem em casa para se proteger da doença.

"Hoje o céu recebe essa estrela que nos deixa! A família VAI TER GORDA está em prantos! Nossos sentimentos a toda família, esposo, filhos e amigos", disse a publicação.

Time do coração de Thais, o Bahia publicou uma imagem da modelo e uma nota pesar em suas redes sociais lamentando o seu falecimento.

O corpo de Thais foi sepultado nesta terça (16), na Ordem Primeira de São Francisco, às 16h. Por conta dos protocolos de segurança relacionados à Covid-19, não houve velório.