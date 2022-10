Modelo de São Miguel das Matas se prepara para sua primeira temporada internacional

Descoberta na zona rural de São Miguel das Matas, cidade localizada a 224km de distância de Salvador, a modelo Nhivia Silvia, 18 anos, está prestes a embarcar para sua primeira temporada na Ásia. Com pouco tempo de carreira a jovem baiana já está com o passaporte pronto para cumprir os primeiros compromissos na Coréia do Sul.

De acordo com o booker da Home Model, Marlon Junio, Nhivia recebeu um convite através do Instagram, enviado pelo diretor e scouter da agência, Saulo Carvalho. Após uma avaliação de perfil gratuita em maio deste ano, ela foi aprovada, e no mesmo dia já assinou o contrato de agenciamento e começou o processo de desenvolvimento. “Logo de início, minha família não queria permitir, mas no final permitiram que eu fosse para a avaliação em Salvador. Pude também participar da Fashion School, que me ajudou bastante no meu desenvolvimento”, conta Nhivia.

Ainda no mês de maio, a modelo já participou e foi aprovada no primeiro casting internacional. Atualmente Nhivia já possui contrato com uma agência de Hong Kong, e uma agência da Coreia do Sul, estará embarcando para sua primeira temporada em outubro, passando uma semana em São Paulo, antes de partir para a Coréia do Sul. “Ser modelo é muito além do resultado final, é todo um processo de preparação físico e mental, agora que estou prestes a ir para o outro lado do mundo, estou muito tranquila, pois tenho me preparado e sempre tive o interesse em conhecer novas culturas”, comenta. “Meu objetivo agora é adquirir cada vez mais conhecimento e experiência, tanto para minha vida como para minha carreira”, completa.