Modelo diz que foi maltratada em avião por ter seios gigantes: 'Não havia espaço'

A modelo Leia Parker, de 26 anos, sofreu no avião em que fez uma viagem entre Las Vegas, nos EUA, e Londres, na Inglaterra. Segundo ela, os assentos apertados da classe econômica deixaram os seus seios espremidos.

Em relato nas redes sociais, Leia disse que foi atacada por passageiros e tripulações, além de ser forçada a mudar de assento e ir para um espaço onde fica a cozinha do avião.

A modelo clama ter o "maior peito do Reino Unido" e diz que a história aconteceu no fim de agosto. Com a falta de espaço entre um assento e outro na classe econômica, ela afirmou que não podia deixar de tocar nos passageiros ao lado enquanto estava espremida, em um voo de cerca de 10 horas.

"Os assentos sendo pequenos não são bons para meus peitos - e eu luto para não atrapalhar os outros passageiros", desabafou.

Ela ainda tentou contornar a situação, mas seguiu sendo atacado pelos passageiros. "Os passageiros foram tão hostis comigo. Uma passageira disse à aeromoça para 'essa garota e seus peitos estúpidos se mudarem'". "Ela disse que eu fiquei empurrando [os peitos] contra o namorado dela, mas não havia espaço suficiente", acrescentou.

Em meio a confusão, os passageiros exigiam um "upgrade" para mudar de assento e fugir dos peitos da moça. Ela relatou que até a tripulação a destratou durante a confusão. "A tripulação de cabine foi muito arrogante e intransigente comigo".

Após isso, ela foi levada para sentar na parte de trás do avião, o único disponível para os seus seios. "Eles não tinham outros assentos, então acabei passando a maior parte do voo sentada em uma poltrona na cozinha. Foi realmente doloroso", contou.

Ao vê-la naquela situação, uma das aeromoças foi solícita com ela e lamentou que tivesse que sentar lá, oferecendo travesseiros para a modelo. "Já os outros não foram legais. Eles primeiro disseram 'você vai ter que se sentar de forma diferente para não atrapalhar as outras pessoas'", ressaltou.