Modelo Gabriel Pitta é o convidado de Joca Guanaes no Segundou

O modelo Gabriel Pitta (@gabrielpittaa) é o convidado desta segunda-feira (12) do programa Segundou, apresentado por Joca Guanaes (@joca.a.guanaes) no Instagram do CORREIO (@correio24horas) a partir das 19h. Há dois anos morando em São Paulo, o baiano já acumula no currículo campanhas para marcas importantes, como Trident, Osklen, Riachuelo, Renner, Nubank e Hering, editoriais para as principais revistas de moda do país, como Vogue, GQ e Marie Claire, e presença em eventos do porte do São Paulo Fashion Week, no qual desfilou para marcas como Pat Bo, Hundred, Cotton Project e João Pimenta, entre outras.

Gabriel tem apenas 19 anos e desde os 15 vem construindo uma trajetória bem-sucedida em uma profissão desejada por muitos jovens: a de modelo.

Antes de ir para São Paulo, Gabriel desfilou nas segunda e terceira edições do Afro Fashion Day, evento de moda realizado pelo jornal CORREIO no Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, que celebra o talento dos modelos negros e a criatividade dos estilistas e designers baianos.

(Foto: Angeluci Figueiredo/Arquivo CORREIO)

Em 2020, em função da pademia, o Afro Fashion Day acontecerá de forma virtual.