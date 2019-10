Modelo que riu de entregador em bicicleta pode perder título de miss

Foto: Reprodução

Após a polêmica causada pela modelo Bruna Figueiredo, eleita miss da cidade mato-grossense Campo Novo do Perecis em 2019, a organização do concurso Miss Mato Grosso 2019 se pronunciou. Segundo nota divulgada, a garota pode perder o título e será realizada uma reunião para apurar a conduta.

A miss foi criticada nas redes sociais por debochar de um entregador de comida que estava de bicicleta pelas ruas de Cuiabá. O vídeo foi feito na noite de quarta-feira (23), e publicado no Instagram da própria modelo. Ao ser compartilhado no Twitter, o vídeo atingiu mais de 200 mil visualizações.

"Eu não acredito. Está ruim para mim, está ruim para você, está ruim até para o Uber Eats. Olha isso daqui. Não é desmerecendo o trabalho do menino, mas é ai que você vê o porque sua comida chega atrasada. A pessoa além de estar de bicicleta, esta na marcha lenta, não está conseguindo subir a ladeira", diz a jovem no vídeo. Assista.

Ao ser questionada por um seguidor, a modelo disse que já pediu desculpas e que situação foi mal interpretada. Ao que tudo indica, desde que o vídeo começou a viralizar, a modelo teria ganho mais de dois mil seguidores no seu perfil do Instagram.

Foto: Reprodução

Em nota, a organização do concurso disse que “repudia qualquer atitude discriminatória ou que deprecie outro ser humano”, e que “tal conduta não é condizente com a função assumida ao conquistar a coroa que ela representa”.

Veja a nota de esclarecimento:

A organização responsável pelo Concurso Miss Mato Grosso 2019, diante das notícias veiculadas nos últimos dias envolvendo a miss Campo Novo do Parecis 2019, Bruna Figueiredo, vem a público informar que repudia qualquer atitude discriminatória ou que deprecie outro ser humano. Tal conduta não é condizente com a função assumida ao conquistar a coroa que ela representa.

Neste sentido, a organização deverá se reunir para apurar a conduta da miss Campo Novo do Parecis e aplicar as sanções possíveis, incluindo a perda do título.

Warner Willon e Nadeska Calmon

Organização Miss Mato Grosso 2019