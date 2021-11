Modelos do AFD selecionados pelo Tik Tok disputam concursos de beleza nacional

15 de setembro de 2021: Albert Wood e Thulasi Hindra aguardavam o resultado final da seletiva do Afro Fashion Day. Em circunstâncias diferentes. Thulasi estava mais confiante em realizar o sonho de participar da passarela mais negra do Brasil. Albert não tinha nada além da fé. 'Bora ver no que dá', dizia ele. Até que no dia 16 de setembro, os dois estavam entre os selecionados.

Pouco mais de dois meses e chegamos a este 21 de novembro de 2021. Desde aquele êxtase e a dupla de modelos mudou radicalmente a vida. Em paralelo à participação no Afro Fashion Day, foram selecionados para representar a Bahia em eventos de beleza a nível nacional: Thulasi venceu o Miss Bahia e vai representar o Estado no Miss Brasil. Albert foi convidado por Darlan Simon e será o baiano a nos representar no Mr. Brasil Top Universo. Ambos enfrentam empecilhos e precisam de uma palavrinha para viajar e nos dar orgulho: solidariedade.

Albert precisa levantar R$3,3 mil reais para participar do concurso. O valor cobre passagem, hospedagem e a manutenção do modelo de 20 anos em Caldas Novas-GO durante o período do concurso, que já acontece nos próximos dias 3, 4 e 5 de novembro. Para participar, Albert precisa confirmar a participação até a próxima terça (23) e, para isso, precisa da quantia de R$500, que ele não dispõe no momento.

"Eu estou muito feliz com a convocação. Fui convocado pelo presidente do Mr. Brasil Top Universo, o Darlan Simon, que me chamou pelo Instagram para representar a Bahia. E estou muito ansioso pra isso. Estou em fase de preparação, dando o meu melhor para mostrar meu talento e trazer essa faixa para a Bahia", afirmou Albert.

Além da participação no Afro Fashion Day, somente em 2021, Albert foi vice-campeão do concurso Beleza Negra da One Models e 3º colocado no Mr. Bahia - o mesmo concurso em que Thulasi se sagrou Miss, representando a cidade de Itanagra.

A agência que organiza o evento deu uma premiação em dinheiro e vai cobrir os custos da viagem e hospedagem para o concurso que acontece em janeiro de 2022, na cidade de Gramado-RS. No entanto, ela precisa levar todos os looks que utilizará no concurso e precisa de ajuda com outros 9 looks.

"Eu quero muito participar porque sei que é mais uma porta que pode se abrir na minha carreira, estou correndo atrás para realizar mais esse sonho", disse Thulasi.

Para colaborar com Thulasi, basta entrar em contato com a própria modelo no instagram @thulasi.hindra. Albert, por sua vez, abriu uma vakinha virtual para levantar os fundos necessários para a viagem. Para colaborar, basta acessar a vakinha clicando neste link ou fazendo uma doação pelas chaves Pix descritas logo abaixo:

ALBERT LIMA WOOD

E-mail: albertwood@outlook.com.br

Chave aleatória: b4dd9065-7f15-4a77-9659-169b70c7e88f

Contato:

e-mail: albertwood@outlook.com.br

Instagram: @falaalbert

Veja os dois desfilando no AFD 2021, que foi lançado neste sábado no Tik Tok, Youtube e Instagram do Correio

O Afro Fashion Day é um projeto do jornal Correio com o patrocínio do Grupo Boticário, Hapvida, TikTok, com apoio Institucional da Prefeitura Municipal de Salvador, Sebrae, apoio do Shopping Barra, Laboratório CLAB, CCR Metrô, Vizzano, Clube Melissa e Suzano.