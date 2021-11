Modelos reúnem famílias para acompanhar lançamento do Afro Fashion Day

Imagina seu filho ou sua filha desfilando em uma das passarelas mais importantes da moda brasileira? Ou seu mô? Seu brother? Sua miga? Neste sábado (20), familiares, amigos, conhecidos e colegas puderam ver os 47 modelos do Afro Fashion Day no filme da passarela mais negra do Brasil desfilando. Boa parte dos modelos já tinha assistido à pré-estreia, mas juntou a rede de apoio para ver o lançamento oficial hoje.

Selecionado pelo Tik Tok, Albert Wood, 21, morador do Arenoso, pensava em deixar a moda, e muito mais, no início do ano. Ele não imaginava que neste dia da Consciência Negra estaria aquilombado com a família vendo o resultado de seu trabalho. "Chorei muito, minha mãe [Selma], também. É muito gratificante chegar aqui", disse Albert.

Sorridente, Albert fez a alegria da família no bairro do Arenoso (Foto: Acervo Pessoal)

Quem também juntou a família foi o modelo Felupz, que teve a companhia da mamãe, Vera Lucia, e do seu gatinho para ver a foto. O pai e o boy, mais tímidos (ou low-profile, como definiu o modelo), correram da foto, mas também assistiram ao lançamento.

"O Afro me ensinou muito. A gente sempre soube de todos os movimentos que aconteceram durante a história, mas quando a gente vê isso em um ângulo diferente, e nesse caso é o da moda, o que representou nosso povo na história, vemos com um outro brilho. Comecei a visualizar as roupas que visto de uma forma diferente, tudo diferente. Isso me faz refletir muito sobre nosso espaço dentro do mundo, nossa moda, o que trazemos para o mundo. Eu fico muito feliz de ter participado desse movimento", disse Felupz.

Felupz, a mamãe e o gato assistiram juntos ao lançamento (Foto: Acervo Pessoal)

Modelos selecionadas pelo Tik Tok, Bruno Maria e Thulasi Hindra também juntaram a família para ver o lançamento. Bruno estava com a mãe de Santo, Nilda Bonfim, e os amigos: Carla Cibely, Albert Dias, Tássia Silva, Monique Marques e Vítor Marinho. Na comemoração, teve até champanhe!

"Tudo muito gostoso! Todo mundo se emocionou muito. Estou muito feliz, princpalmente pelo CORREIO ter confiado a mim essa oportunidade", disse Bruno. Mal sabe ele que a oportunidade é toda nossa.

Amigos de Bruno se reuniram na Boca do Rio (Foto: Acervo Pessoal) Família de Thulasi assiste ao lançamento na Liberdade (Foto: Acervo Pessoal)

Bruno foi uma das selecionadas pelo Tik Tok. Ela é pessoa não-binária, e desfilou no bloco de Upcycling, com looks que foram criados a partir de uniformes doados pelo Grupo Boticário. Felupz foi outro selecionado pelo Tik Tok que desfilou no bloco.

Linda Bezerra, editora-chefe do CORREIO, votou em Bruno na seletiva do Tik Tok e contou que se emocionou com o vídeo. "Foi muito forte, muito emocionante esse momento. Ver as famílias foi o que mais me emocionou. É uma celebração que todos nós sentimos aqui no Jornal. O Afro Fashion Day é isso: uma oportunidade de mostrar, de viver, de escolher um caminho de afirmação, de mostrar o valor, a beleza e se empoderar mesmo. Resistir e sonhar. É um momento de sonho. Eu me emocionei muito com tudo isso".

A editora também afirmou que o tema de 2021 foi muito feliz e aproveitou a oportunidade das pessoas se reaproximarem para oferecer um verdadeiro calor humano, que também é retratado no filme do Afro Fashion Day.

"O tema é muito feliz porque vem num momento de afirmação de conquistas e isso com certeza trouxe uma força, um poder negro. O tema é o poder negro, o poder preto. É muito forte. Foi um conjunto de coisas que de fato favoreceu esse resultado tão feliz", disse Linda.

O filme do desfile apresenta todos os 47 looks montados graças à parceria do Afro Fashion Day com 38 marcas baianas que participaram do evento neste ano. O tema da vez foi o Black Power. Por conta da pandemia, desde o ano passado, o resultado final do Afro Fashion Day tem sido uma produção audiovisual.

Fagner Bispo, consultor do AFD desde a primeira edição, em 2015, conta que realizar um evento tão marcado pela sua potência e pluralidade no formato online traz muitos desafios: “O clima nos desfiles é sempre de Copa do Mundo, então é bem desafiador traduzir a experiência presencial em formato de vídeo”. Mesmo assim, o estilista não esconde que as expectativas do lançamento são as melhores possíveis.

Sobre a escolha de um movimento de luta pelos direitos civis como temática do desfile, Jorge Gauthier - que apresentou o filme do desfile ao lado de Midiã Noelle - ressalta a importância do Black Power para a identidade negra. “É um movimento fundamental na história da construção do povo negro. Trazer a estética e a essência do Black Power, faz com que o filme seja muito simbólico”.

A jornalista e colunista do CORREIO Midiã Noelle explica que o tema também é uma oportunidade para referenciar e abraçar a ancestralidade: “Os nossos passos vieram de longe. É preciso entender que para estarmos aqui hoje afirmando o nosso cabelo black power, outras pessoas lutaram para que hoje nós pudéssemos existir e eu espero que, com esse filme, as pessoas entendam a importância disso”.

O filme do desfile do Afro Fashion Day 2021 continuará disponível, gratuitamente, no Instagram e YouTube do CORREIO. Inscreva-se e nos siga no Instagram @correio24horas.

O Afro Fashion Day é um projeto do jornal Correio com o patrocínio do Grupo Boticário, Hapvida, TikTok, com apoio Institucional da Prefeitura Municipal de Salvador, Sebrae, apoio do Shopping Barra, Laboratório CLAB, CCR Metrô, Vizzano, Clube Melissa e Suzano.