Moisés acredita em Bahia mais ofensivo no jogo contra o Grêmio

O Bahia segue a preparação para o retorno aos gramados. Na quarta-feira, dia 10, o tricolor enfrenta o Grêmio, em Porto Alegre, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

De cara, o torcedor do Esquadrão perceberá uma mudança. Se antes da pausa para a Copa América o time apostava no esquema com três volantes, a tendência agora é que o esquema tático seja alterado.

Com a ida do volante Douglas Augusto para o PAOK, time da Grécia, o técnico Roger Machado optou pela entrada do meia Ramires entre os 11 titulares. Com isso, a equipe ganha mais na criação de jogadas no setor ofensivo.

“Muda um pouco com a entrada do Ramires. Vai mudar um pouco, time vai ficar um pouco mais ousado. Talvez perca um pouco de marcação, mas ganha ofensividade”, explicou o lateral-esquerdo Moisés.

O lado esquerdo, por sinal, também perdeu uma peça. O lateral Paulinho, reserva de Moisés, foi vendido para o Midtylland, da Dinamarca. O titular falou sobre a saída do companheiro.

“Paulinho é um grande jogador. Fico feliz pela conquista dele. Acho que a diretoria está vendo uma reposição, até porque, estamos em duas competições e uma hora ou outra vai precisar”.

Roger Machado ainda não confirmou, mas a tendência é que o time titular contra o Grêmio seja formado por Douglas, Nino Paraíba, Jackson, Lucas Fonseca e Moisés; Gregore, Elton e Ramires; Élber, Artur e Gilberto.