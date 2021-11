Moisés Alves lança livro de poesias: 'Mangue'

O escritor Moisés Alves vai lançar o seu quinto livro de poesias. Batizado como 'mangue', o livro será lançado na próxima sexta (26), às 20h, no canal da Martelo Casa Editorial, no YouTube. O lançamento contará com a presença dos poetas e pesquisadores Alberto Pucheu, Rosane Preciosa, Natasha Felix, Sandro Ornellas e Marielson Carvalho.

Os poemas tratam das formas de viver pensar e amar produzidas pela comunidade do pelourinho, centro histórico de salvador nas décadas de 1970 e 1980, vistas pelo escritor, filho e neto das personagens que atravessam os 62 poemas que compõem a obra.

"O processo de criação se deu em diferentes cenários, que vão de quartos de hospital a rodas de samba", explica Moisés.

Moisés Alves já publicou Cadernos de artista, Onde late um cachorro doido, Coisas que fiz e ninguém notou mas que mudaram tudo e Escrito e Dirigido por Moisés Alves, todos pela Editora Circuito (RJ). Tem poemas publicados na Antologia de Poesia Contemporânea da Revista Cult, na Revista Piparote, no Ágora: poesia e tipografia; e na Antologia de Poesia Negro-Brasileira (no prelo).

Em 2018 ganhou uma bolsa do Goethe Institut Salvador-Bahia para uma temporada em Berlim, Alemanha. Doutor em Teoria Literária pela UFBA, atua como professor de literatura na UEFS e na Unijorge.