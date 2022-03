Moldado por Diniz, novo zagueiro do Bahia diz que tem passe como maior qualidade

Anunciado como reforço do Bahia para a Série B do Campeonato Brasileiro, o zagueiro Didi falou pela primeira vez como jogador do Esquadrão. Nesta quinta-feira (31), o defensor foi apresentado oficialmente no CT Evaristo de Macedo.

Pouco conhecido dos tricolores, ele aproveitou para apresentar as suas características, e garante que a sua maior qualidade está no passe.

"Duas vezes fui eleito o melhor passador do campeonato. É uma característica minha, que vem desde quando trabalhava no Audax com o Fernando Diniz, é um treinador que gosta de propor bastante o jogo", explicou o jogador.

Aos 30 anos, Didi fez boa parte da carreira no interior de São Paulo. Ele acumula passagens por equipes como São Bernardo, Guarani, Guaratinguetá, Botafogo-SP e Audax-SP. O zagueiro passou ainda quatro anos no Adanaspor, da Turquia, e no ano passado defendeu o Juventude.

No primeiro trimestre deste ano, Didi atuou pela Ferroviária, no Campeonato Paulista. Em sua primeira experiência no futebol nordestino, ele garante que não vai faltar entrega.

"A torcida pode esperar muito empenho, eu vim para somar. Tenho certeza de que vou dar sempre o meu melhor para ir em busca do nosso acesso, acho que eu e todos daqui sonhamos, como toda a torcida também espera. É um clube com uma estrutura imensa. Fui muito bem recebido por todos. Vou fazer o meu máximo para colocar o Bahia na elite do Brasileirão", garantiu.

Disputa aberta

No Bahia, Didi chega para reforçar um setor que ainda não conseguiu se encontrar em 2022. Apesar de Ignácio ter se consolidado na posição, Guto Ferreira ainda busca o parceiro ideal para Luiz Otávio. Com a disputa aberta, o zagueiro quer aproveitar para assumir a titularidade.

"O Luiz Otávio, eu atuei junto no Botafogo de Ribeirão, e eu acho que vai ser uma briga sadia e todos vão querer fazer o máximo pelo Bahia", disse.