Monalisa Perrone é demitida da CNN três anos após sair da Globo

Dezembro começou conturbado para os funcionários da CNN. A emissora, que está passando por diversos problemas financeiros há algum tempo, iniciou esta quinta-feira (1°) realizando demissão em massa na sucursal do Rio de Janeiro.

Já em São Paulo, o clima sombrio ocasionou a demissão de Monalisa Perrone, que saiu da Globo em 2019 para ter seu programa na concorrência. De acordo com o site Notícias da TV, além de Perrone, outras âncoras também receberam a informação do fim do contrato, como Marcela Rahal e Isabella Faria.

Até o momento, não há informações concretas sobre o número total de funcionários que foram demitidos. Além de apresentadores e repórteres, há mais jornalistas que trabalham nos bastidores da emissora que foram mandados embora.

A CNN Brasil, por meio de um comunicado, informou que está fazendo dispensa em vários locais, deixando a cobertura do jornalismo apenas em São Paulo e Brasília.

"Em linha com a estratégia de fortalecimento do jornalismo, a coordenação da cobertura será concentrada em São Paulo e Brasília, duas praças que ganham relevância dado o contexto político e econômico nacional. Em decorrência dessa nova lógica, a newsroom do Rio de Janeiro será desativada, sem prejuízo à cobertura. As mudanças incluem a readequação de programas, assim como da grade. O selo CNN Soft será remodelado para 2023".