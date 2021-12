Mônica Anjos inaugura primeira loja em São Paulo

A estilista baiana Mônica Anjos escolheu a Vila Madalena, em São Paulo, para abrir sua primeira loja fora de Salvador. A unidade da Mônica Anjos – Moda com Identidade será inaugurada nesta sexta-feira (3), na Rua Girassol, 231, a partir das 17h, com show da cantora e compositora Luana Bayô. Na ocasião, a Sorveteria Sabor da Cor reabre lançando um sorvete com o nome da criadora, sabor chocolate.

Mônica Anjos integra o time de estilistas do Afro Fashion Day, projeto de moda e afroempreendedorismo do Jornal CORREIO. Ela está desde a primeira edição.