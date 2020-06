Monja Coen participa de live nesta terça-feira (30) no CORREIO

Como você está encarando os efeitos da pandemia na sua vida? Está conseguindo viver 'com mais leveza' nesses momentos de tanta tensão social por conta do novo coronavírus? Para falar sobre Como apreciar a vida com mais leveza o CORREIO recebe nesta terça-feira (30) às 18h a Monja Coen na live Saúde & Bem-Estar pelo instagram do jornal.

Monja Coen Roshi é missionária oficial da tradição Soto Shu do Zen Budismo e primaz fundadora da Comunidade Zen Budista Zendo Brasil. Foi ordenada monja em 1983 e viveu 12 anos no Japão antes de retornar ao Brasil em 1995. Em 2001 fundou a Comunidade Zen Budista, em São Paulo. Orienta diversos grupos no Brasil. Participa de diversas atividades públicas promovendo o princípio da não violência ativa e da cultura de paz.

Autora dos livros "Viva Zen, "Sempre Zen", "Palavras do Darma ", "A Sabedoria da Transformação", "108 Contos e Parábolas Orientais", "O Monge e o Touro", “O sofrimento é opcional”, “Zen para distraídos”, “O inferno somos nós (com Leandro Karnal) e “A monja e o professor”(com Clóvis de Barros Filho) ), “Verdade? e “Nem anjos nem demônios”(com o Prof. Mario Sergio Cortella), “Aprenda a viver o agora”, “O que aprendi com o silêncio” e “Zen – Pensamentos da Monja Coen nas palavras de Leandro Gyokan Saraiva”. Mais informações nos sites www.monjacoen.com.br, www.zendobrasil.org.br





O Saúde & Bem-Estar é apresentado pelo jornalista Jorge Gauthier, especializado em Jornalismo Científico & Tecnológico com ênfase em Saúde (UFBA) e integrante do CORREIO.