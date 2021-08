Morador do Canela sequestrado na porta de casa consegue ajuda e é libertado

O pesadelo chegou ao fim. Após um dia sem saber o que aconteceria, nas mãos de bandidos e sofrendo agressões, o homem que foi sequestrado no bairro do Canela foi libertado.

A vítima, que terá seu nome preservado, foi sequestrada na segunda-feira (23), quando estava na porta de casa. Os bandidos descobriram que se tratava de um funcionário de uma loja de bijuterias da Praça da Sé e escolheram sequestrá-lo.

Pouco depois do rapto, os bandidos levaram o homem até um local onde o mantiveram refém. “No cativeiro, a vítima foi agredida e teve que entregar a chave do estabelecimento, mas os criminosos foram até a loja e não conseguiram levar nada”, relatou o delegado Augusto Cezar Eustáquio, diretor adjunto do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom).

Irritados com o fracasso do roubo, os criminosos voltaram ao cativeiro e ameaçaram a vítima de morte. “A vítima negociou com os sequestradores e disse que ele mesmo iria até a loja para pegar os pertences. Ao adentrar na loja, pediu ajuda aos policiais”, conta o delegado.

Ao saber do sequestro, a Depom realizou uma ação conjunta com a Coordenação de Repressão a Extorsão Mediante Sequestro do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) e a vítima enfim foi libertada.

O crime foi registrado na 1ª Delegacia Territorial dos Barris e será investigado pelo Draco. Os policiais seguem na tentativa de localizar os sequestradores, que fugiram do local.