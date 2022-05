Moradores de Busca Vida convocam mutirão para limpar praias neste domingo (15)

Um grupo de moradores do Condomínio Busca Vida fará um mutirão de limpeza na praia, deste domingo (15), a partir das 8h. O objetivo é retirar grande parte do lixo deixado na areia por banhistas e também os detritos trazidos pela maré.

O projeto 'Limpa Busca Vida' terá como ponto de encontro o estacionamento do lote 29, onde serão organizados os grupos de limpeza. Todo mundo pode participar. Quem topar ajudar, vai receber Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), sacos de lixo e, ao fim do trabalho, participará de uma série de sorteios na Praça das Tartarugas (lote 42).

O movimento é aberto a voluntários da comunidade e interessados na causa da preservação ambiental. O projeto é uma iniciativa já existente da Associação de Surf do Condomínio Busca Vida e acontece em parceria com a Administração e a Comissão de Meio Ambiente do condomínio. A ação também conta com a adesão de parceiros do comércio local, como Braseiro do Juba, BuscAçaí, Mr. White, Art Design, Öko Geração, Posto Ecovida, salões His & Hers Busca Vida e Maria Ricca.

Além de convocar os moradores para o mutirão, o grupo protocolou um pedido de apoio junto ao Poder Público de Camaçari, para que seja realizado um trabalho de recuperação do ecossistema da região.

De acordo com Marcelo Dourado, administrador e síndico do condomínio Busca Vida, a área necessita de tratores para a retirada dos dejetos que estão espalhados por mais de 5 km, contêineres para recolhimento e caçambas específicas para a limpeza, manuseadas de forma profissional, como forma de não agredir ainda mais o meio-ambiente.