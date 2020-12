Moradores de Periperi ganham nova praça com academia e parque infantil

Um espaço colorido e com bastante verde, que não lembra mais uma área abandonada e que servia como ponto de descarte de lixo. A intervenção feita pela prefeitura de Salvador na Rua Doutor Almeida, em Periperi, deu lugar à Praça Avani Pereira de Lima Gomes, entregue à população nessa segunda-feira (7).

Estiveram presentes o prefeito ACM Neto e o titular da Secretaria Municipal de Manutenção (Seman), Virgílio Daltro, além do presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal), Marcílio Bastos. A cerimônia de entrega da praça, que atende a um pedido do Conselho Comunitário da região e homenageia uma antiga moradora da localidade, também reuniu familiares como o viúvo Pedro Lima, a filha Adriana Pereira e a irmã Odivana Muniz.

O prefeito destacou que a área de convivência possui todo o capricho, cuidado e padrão das centenas de equipamentos do tipo instalados pela Prefeitura nos 170 bairros da capital baiana nos últimos oito anos. “É uma praça que vem trazer mais beleza e brilho para esta região”, pontuou.

ACM Neto entrega Praça Avani Pereira de Lima Gomes, em homenagem a moradora (Foto: Divulgação Valter Pontes/ Secom PMS)

Com investimento de cerca de R$ 247 mil em uma área de 1.687 m² - sendo 605 m² de área verde -, o local possui academia de saúde, academia de ginástica, parque infantil, mesas de jogos, bancos antivandalismo, espaço de jogos, roda de capoeira e acessibilidade. As melhorias ainda incluem paisagismo, iluminação em LED e comunicação visual. As peças instaladas foram produzidas na fábrica da Desal.

No discurso, o prefeito ainda lembrou aos moradores a necessidade de aproveitar o espaço público utilizando a máscara, um dos mais eficazes instrumentos de proteção pessoal no combate ao coronavírus. “O Brasil começou a viver a segunda onda do novo coronavírus, com novo crescimento do número de casos. Hoje, a Prefeitura anunciou um conjunto de medidas para tentar conter a transmissão. Então, o pedido que faço às pessoas é de que usem máscara, façam a higienização e não aglomerem. Vamos cuidar de nossas vidas e da vida do próximo”, finalizou ACM Neto.