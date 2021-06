Moradores de Salvador começam a escolher obras nos bairros nesta terça (29)

Os moradores de Salvador vão poder ajudar a prefeitura escolher quais obras devem receber prioridade nos bairros. O Programa Ouvindo Nosso Bairro será retomado nesta terça-feira (29) e nos próximos 15 dias pretende escutar a opinião de pessoas que vivem nos 170 bairros da cidade sobre quais intervenções o Município deve fazer em cada região, como construções de quadras e campos de futebol, parques infantis e instalações de abrigos de ponto de ônibus, pavimentação de rua, entre outras.

A última edição do Ouvindo Nosso Bairro foi em 2017, mas o programa existe desde 2015. As sugestões feitas pelos moradores serão usadas para embasar o Plano Plurianual (PPA) que será encaminhado à Câmara Municipal, em agosto, que prevê a alocação de recursos no orçamento para os próximos cinco anos.

Os detalhes da iniciativa foram apresentados pelo prefeito Bruno Reis e pelo titular da Secretaria de Articulação Comunitária e Prefeituras-Bairro, Kaio Moraes, em coletiva virtual ocorrida nesta segunda-feira (28).

“Estávamos aguardando que os números da pandemia pudessem ceder pra lançarmos esse programa, com todo o cuidado, claro, que o momento exige. Por conta da Covid-19, tivemos que reinventar o programa. No entanto, não há como falar em orçamento público sem ouvir as prioridades da população”, declarou o prefeito.

A primeira, batizada de Preparação, já foi concluída. Trata-se da construção das ferramentas e dos materiais que serão usados no programa. O site ouvindonossobairro.salvador.ba.gov.br já entrou em operação para receber as sugestões da população e as equipes das dez Prefeituras-Bairro foram preparadas para atender o cidadão que escolher fazer o processo presencialmente.

Consulta

A próxima etapa, que começa nesta terça-feira e vai durar 15 dias, são as audiências públicas, onde serão discutidos os problemas da comunidade. Elas serão virtuais e para ter acesso ao link é preciso acessar o site acima. Nesta terça, das 9h às 11h30, serão discutidas as questões da Prefeituras-Bairro Cajazeiras e Liberdade/São Caetano; e das 14h às 16h30, a reunião acontece para as regiões das Prefeituras-Bairro Valéria e Itapuã/Ipitanga.

Na quarta (30), das 9h às 11h30, será a vez da reunião das Prefeituras-Bairro Cabula e Barra/Pituba. À tarde, das 14h às 16h30, o encontro é das Prefeituras-Bairro Centro/Brotas e Pau da Lima. E, na quinta-feira (1º), as audiências são das Prefeituras-Bairro Subúrbio/Ilhas e Cidade Baixa, das 9h às 11h30.

“É muito importante a participação da população nesse projeto. Nosso objetivo é aproximar os cidadãos da Prefeitura, atendendo, assim, as demandas comunitárias. O morador ajuda a decidir o destino da cidade, sugerindo as intervenções, como também participando da votação, contribuindo assim, para a melhoria de seu bairro”, ressaltou o secretário de Articulação Comunitária e Prefeituras–Bairro, Kaio Moraes.

Depois das sugestões, as equipes municipais terão dez dias para fazer uma estruturação das propostas, ou seja, visitar os locais das obras mais votadas para verificar o que de fato pode ser viável, e montar o orçamento e o cronograma. Depois disso, as opções de obra serão listadas no site e terá início a próxima fase, a votação.

Cada morador poderá escolher até cinco obras disponibilizadas pela prefeitura para serem realizadas no bairro. As intervenções mais votadas serão priorizadas pela gestão municipal. Serão 20 dias para votação, e mais dez dias para a divulgação do resultado.

Histórico

Segundo a prefeitura, a primeira edição do Ouvindo Nosso Bairro, em 2015, teve participação de mais de 9,5 mil cidadãos, nos meses de janeiro e fevereiro daquele ano. Na ocasião, foram apontadas mais de 100 mil sugestões de intervenção.

Na última edição, ocorrida em 2017 durante os meses de julho e agosto, o Ouvindo Nosso Bairro buscou ampliar a consulta cidadã por meio do uso das tecnologias. Além do site, foram disponibilizados aplicativo para celulares e tablets e atendimento móvel, além das reuniões presenciais, para realizar a votação.

Foram quase 73 mil participantes e 1.485 intervenções registradas, sendo 814 relativas a questões associadas à infraestrutura da cidade (iluminação, escadarias, limpeza de canal, entre outros); 410 foram instalações de lazer (praças, quadras de esporte, parque infantil, entre outros); e 254 intervenções relacionadas ao transporte público.