Moradores denunciam 'homem nu' caminhando por condomínio de Salvador

O vídeo de um homem flagrado caminhando nu, enquanto se masturbava, em um condomínio de Salvador circulou na redes sociais no início desta semana. Nas imagens, registradas por um moradora, é possível ver um sujeito encapuzado se exibindo entre os prédios do conjunto habitacional.

"Eu vou ligar para a polícia! Olha para ali, está com o rosto tampado, que horror”, comenta a mulher. Nas redes sociais, o vídeo foi atribuído a um condomínio localizado no bairro do Resgate.

Apesar da fala da moradora, a Polícia Militar informou que não foi acionada e ressaltou que é imprescindível que qualquer situação que fuja à normalidade seja informada pelo canais 190 ou 181 (disque-denúncia) para que a PM encaminhe guarnições ao local.

"A Polícia Militar atua preventivamente no patrulhamento em vias públicas ou através de acionamento. Na região, o policiamento é realizado pela 23ª CIPM, mediante o emprego de viaturas que realizam rondas diuturnamente, com o apoio de equipes da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT) Central", diz em nota.

A Polícia Civil também não localizou um registro da ocorrência. "A orientação é procurar a delegacia territorial que cobre aquele local e efetuar o registro, a apresentação do vídeo pode contribuir com as apurações", informa.