Moradores do Alto do Cabrito recebem geomanta nova

Uma nova geomanta foi entregue no bairro do Alto do Cabrito, na manhã desta segunda-feira (24) e, segundo o município, ela é uma das maiores estruturas desse tipo na cidade. Pelos menos 590 famílias que moram na região serão beneficiadas pela obra da Defesa Civil de Salvador.

O investimento foi de R$ 495,9 mil para implantar a tecnologia na encosta, que possui a extensão de 3.584,18 metros quadrados. Desde 2016, a Prefeitura aplicou 118 mil metros quadrados de geomantas na cidade, com investimento superior a R$17 milhões. Segundo o município, essa intervenções já beneficiaram mais de 7.600 famílias.

Durante a inauguração, o prefeito ACM Neto destacou que 2020 está sendo um dos anos mais chuvosos em Salvador e que mesmo em meio à pandemia não houve descuido com as ações de proteção às áreas de risco. "Exatamente o motivo que estamos aqui inaugurando mais uma encosta totalmente protegida", disse. "As imagens podem mostrar a dimensão dessa obra que foi feita aqui no Alto do Cabrito.São 3.500m² de encosta protegida pela solução de geomanta aqui".

Ele lembrou que Salvador teve um processo de ocupação desordenado durante seu desenvolvimento. "Fomos presenciando muitas famílias chegaram aqui na nossa capital e ocuparem espaços urbanos. Por uma questão de necessidade de ter seu próprio chão, de arranjar um teto para seus filhos, essas famílias foram se instalando em áreas infelizmente inadequadas", afirmou o prefeito.