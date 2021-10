Moraes manda prender e extraditar dos EUA bolsonarista Allan dos Santos

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), mandou prender preventivamente o blogueiro Allan dos Santos. Ele determinou ainda que o Ministério da Justiça comece processo para extradição do bolsonarista, que vive atualmente nos EUA, onde estaria com visto vencido.

Por ordem do ministro, o nome de Allan deve ser incluído na lista da Difusão Vermelha da Interpol, para garantir que ele seja preso. A embaixada dos EUA foi informada.

Segundo a TV Globo, a decisão de Moraes atende a pedido da Polícia Federal. A Procuradoria-Geral da República se manifestou contra a prisão.

Próximo à família de Jair Bolsonaro, Allan é investigado em dois inquéritos no STF. O primeiro apura a divulgação de fake news e ataques a ministros da Corte. O outro identificou a atuação do blogueiro em uma milícia digital que trabalha para minar a democracia e as instituições do país.

Ele deixou o país depois das investigações começarem e teria entrado nos EUA em julho com um visto de turista, já vencido.

A PF diz que Allan é um dos organizadores de um movimento que atua de maneira organizada para atacar os Poderes, a Constituição e a democracia no país. A suspeita é que esse movimento seja sustentado, em parte, por recursos públicos.