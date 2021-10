Moraes Moreira vai ganhar estátua e teatro de arena na Praça Castro Alves em fevereiro

(Divulgação)

Praça Castro Alves: território sagrado para Moraes Moreira

O poeta Castro Alves vai ganhar um companheiro na praça que leva seu nome, no Centro Histórico. O cantor e compositor baiano Moraes Moreira, que morreu no ano passado, vai ganhar uma estátua e batizará um pequeno teatro de arena para apresentações artísticas intimistas (para até 150 pessoas) a partir de fevereiro. De acordo com o presidente da Fundação Gregório de Mattos, Fernando Guerreiro, o espaço, que vai funcionar na fonte encontrada em ruínas durante as obras de revitalização da Praça Castro Alves, está na fase final da obra e a expectativa é de que seja entregue à cidade antes do próximo Carnaval. A arena, que conta com palco e arquibancada, tem projeto assinado pelo arquiteto Nivaldo Andrade.

(Divulgação)

Baiano Vitorino Campos trocou a Cori pela Água de Coco

Da noite pro dia

Vitorino Campos assumiu a direção de estilo da Água de Coco. O estilista que no mês passado deixou a direção criativa da marca Cori, ajudou a finalizar a coleção de inverno da grife de praia e criará a primeira coleção com sua assinatura para o verão de 2023. “Sempre tive vontade de criar para o universo de beachwear, fazer roupas para as pessoas usarem ao ar livre tem tudo a ver com o momento atual”, declarou.

(Divulgação)

Fernanda Montenegro: talento e generosidade

Diva das divas

O ator Ricardo Castro, que está em cartaz com o espetáculo Quixeramobim, no Teatro Móliere teve uma grata surpresa no último final de semana. O artista que está fazendo a campanha Ingresso Amigo para incentivar as pessoas a comprarem ingressos para presentear os amigos surpreendeu-se com a compra online por uma senhora de nome Arlete Torres, que não retirou o bilhete. Intrigado, Castro comentou com alguns amigos e foi informado de que um dos colegas-artista falou da campanha com Fernanda Montenegro e ela de pronto, fez a parte dela. Isso sim é uma diva!



Atemporal

A obra de Caetano Veloso continua inspirando artistas. Desta vez é a atriz e cantora Zezé Mota, quem está escolhendo repertório do compositor para um disco todinho dedicado às suas canções.

(Leonardo França/Divulgação)

Fatima Suarez vai promover mais um evento de dança

Na dança

A bailarina Fátima Suarez, da Escola Contemporânea de Dança, vai realizar a XII Jornada de Dança da Bahia entre os dias 11 e 15 de novembro, no Teatro Castro Alves e na Praça 2 de Julho (Largo do Campo Grande). O evento, cujo tema é Quem não experimentar, não entenderá copiando, frase da dançarina e coreógrafa Isadora Duncan (1877-1927), chega à 12ª edição com seis espetáculos, oficinas, residência artística, workshop e o VIII Fórum de Educadores de Dança, reunindo professores de dança de todo o país.

Palavra de Mulher

Margareth Menezes é a convidada do projeto Mulher com a Palavra no próximo dia 31, às 18h, no YouTube do MCP e na TVE Bahia. A cantora dividirá o palco com Monique Evelle e Preta Rara para falar sobre Afrofuturo.

(Divulgação)

Vera e Antônio Valença: filho e nora do artista Alberto Valença

Arte viva

O Museu de Arte da Bahia inaugura na próxima quinta (21) uma exposição com 70 obras do artista Alberto Valença. A mostra contará com peças do acervo do MAB e de colecionadores. A expo será aberta ao público às 13h. Mais tarde, às 19h, terá o lançamento do livro Conversando com a Pintura de Alberto Valença, um romance biográfico escrito pela pesquisadora Vera Spínola, nora do artista, que deu origem a exposição que fica em cartaz até 30 de janeiro de 2022. Outras 26 obras de Alberto Valença serão expostas no Museu Carlos Costa Pinto, a partir das14h30. As peças pertencem ao acervo do museu que também fica no Corredor da Vitória.

(Fabio Sande)

Uma das fantasias que integram o espetáculo de Natal do Bela Vista

Avant première

O Shopping Bela Vista é o primeiro da cidade a inaugurar sua decoração de Natal. A abertura será neste domingo (24), às 17h, com o espetáculo Quatro Estações que está repleto de fantasias assinadas pelo estilista baiano Fabio Sande. O evento tem produção de Licia Fabio e a participação do corpo de baile da Cia On Broadway.

(Divulgação)

Cineasta e roteirista Ana do Carmo

Aplauso

Para o audiovisual baiano que está bombando nos festivais de cinema mundo à fora. No Prêmio ABRA de Roteiro, uma das principais premiações do setor, temos dois baianos indicados como finalistas: Ana do Carmo e Allex Miranda.

Vaia

Para o aplicativo Uber que dispensou milhares de motoristas e está oferecendo um serviço muito aquém do que se propõe. São corridas sendo canceladas, demora na chegada do motorista, enfim, o usuário tem se aperreado muito.