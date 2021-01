Morar Melhor reforma 200 casas no Alto do Cabrito

Moradores de 200 casas no bairro do Alto do Cabrito, em Salvador, terão os imóveis reformados pela prefeitura. Eles foram incluídos no programa Morar Melhor, ação que reforma as residências de pessoas carentes da capital fazendo reparos como pintura, reboco e troca de portas e janelas. A ordem de serviço foi assinada pelo prefeito Bruno Reis na manhã desta quarta-feira (6).

Moradora beneficiada coloca a placa do programa na parede da casa (Foto: Max Haack/ Secom)

Essa será a primeira vez que o bairro será contemplado com a reforma das habitações. Do total de 200 casas que serão beneficiadas, 60 já tiveram os serviços concluídos. As melhorias foram indicadas pelos próprios moradores e incluíram reboco e pintura, recuperação ou troca de telhado, troca de esquadrias (portas e janelas) e instalações sanitária.

“Esse é um dos mais importantes programas da Prefeitura. Foi um compromisso nosso, na última eleição, de mantê-lo e reformar 50 mil casas nos próximos quatro anos. O Morar Melhor seguirá transformando a vida das pessoas e levando dignidade para as famílias”, afirmou Bruno Reis.

Segundo a prefeitura, desde que o Morar Melhor foi criado, em 2015, mais de 30 mil casas foram reformadas em mais de 128 localidades de Salvador. De lá para cá, o valor máximo para ser investido nos serviços dos imóveis cresceu, saindo do limite de até R$ 5 mil para até R$ 7 mil.

Moradores se reuniram entorno do prefeito para acompanhar a assinatura da ordem de serviço, e agradeceram pela iniciativa. Muitos vivem há décadas no bairro e nunca tiveram condições financeiras de reformar as próprias casas.