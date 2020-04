Moro comunista e outros memes sobre a saída do ministro do governo Bolsonaro

A gigante repercussão do pedido de demissão do ministro Sergio Moro do Ministério da Justiça, nesta sexta-feira (24), e as especulações sobre a reação dos seguidores do próprio ex-juiz e do presidente Jair Bolsonaro se transformaram num prato cheio para os “zuêros” de plantão.

Durante todo o dia, a fábrica de memes não parou e as redes sociais foram inundadas com comentários sarcásticos e montagens bem humoradas sobre um dos momentos mais delicados do atual governo.

Entre as brincadeiras mais comuns estava a noção de que, após romper com Bolsonaro, Moro seria automaticamente incluído no rol de comunistas, ou até petistas, como ocorreu com outros ex-aliados assim que deixaram a base do presidente. Também cogitaram a possibilidade de, desempregado, o ex-ministro tentar recorrer ao auxílio emergencial durante a pandemia de coronavírus.

A saída de Moro ocorre depois de algumas divergências com o Bolsonaro, sendo a última referente à demissão do diretor-geral da Polícia Federal, delegado Maurício Leite Valeixo, publicada nesta sexta no Diário Oficial da União (DOU).

Durante todo o dia, tanto 'Moro' quanto outras hashtags críticas a Bolsonaro, como #BolsonaroTraidor, se revezaram entre os assuntos mais comentados do Twitter. Os bolsonaristas reagiram com #MoroCanalha e #MoroMente, por exemplo.

Confira as reações mais bem humoradas do dia, que também incluem referências ao pronunciamento de Bolsonaro no final da tarde no qual o presidente comentou a demissão.