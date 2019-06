Moro diz que sargento preso traficando drogas 'é ínfima exceção' na FAB

O ministro Sergio Moro (Justiça e Segurança Pública) afirmou que o caso do sargento da comitiva de militares de apoio à viagem do presidente Jair Bolsonaro a Tóquio, preso com 39 quilos em Sevilha, na Espanha, "é uma ínfima exceção em corporação (FAB) que prima pela honra".



O sargento Manoel da Silva Rodrigues foi preso nesta terça-feira, 25, pela polícia da Espanha, suspeito de traficar drogas.



"O militar preso com drogas em Sevilha é uma ínfima exceção em corporação (FAB) que prima pela honra. Os fatos serão devidamente apurados pelas autoridades espanholas e brasileiras. Como disse o PR Bolsonaro, não vamos medir esforços para investigar e punir o crime".