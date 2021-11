Morre a última sobrevivente do século XIX, aos 124 anos

A última mulher nascida no século XIX que ainda vivia morreu na noite de segunda-feira (22/11). Nascida nas Filipinas, Francisca Susano, carinhosamente conhecida como Lola Iska, morreu na sua casa, cercada por 15 netos, aos 124 anos. A prefeitura da sua cidade natal, Kabankalan, na província de Negros Ocidental, confirmou a notícia nas redes sociais.

As autoridades afirmaram que Francisca era a última pessoa sobrevivente do mundo nascida no século XIX, o que faria dela a mais velha do mundo. Uma equipe do Livro dos Recordes Guinness analisa os documentos da filipina.

Documentos dizem que ela nasceu em 11 de setembro de 1897. Um ano antes, os espanhóis abandonarem o reinado sobre as Filipinas, que foi de domínio do Império Espanhol até 1898. Lola teve 14 filhos, dos quais oito estão vivos, e mais de 50 netos.

O porta-voz da prefeitura, Jake Carlyne Gonzáles, disse à CNN Filipinas que a causa da morte de Lola ainda não foi determinada. O cadáver da filipina será testado para Covid-19, apesar da idosa não ter apresentado sintomas da doença.

A prefeitura publicou nota enaltecendo a "inspiração" que era a vida de Lola, que creditava a longevidade ao consumo de manteiga e queijo.