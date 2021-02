Morre aos 53 anos o humorista e compositor Renato Fechine

O humorista e compositor Renato Fechine morreu nesta segunda-feira (8), em Lauro de Freitas, aos 53 anos. Segundo informações do Blog do Marrom, Fechine era diabético e estava passando por outros problemas de saúde, inclusive uma depressão profunda.

Amigos próximos do artista informaram que a causa da morte foi uma parada cardíaca. Renato estava na casa do irmão, em Lauro de Freitas, quando veio à óbito.

Paraibano de Campina Grande e radicado em Salvador desde 1981, Fechine iniciou a carreira aos 12 anos tocando guitarra. Ele compôs dez músicas para o grupo É o Tchan, que estourou no país nos anos 90 e vendeu 15 milhões de discos. Entre elas, a Dança da Cordinha, A Nova Loira do Tchan, Lamba Tchan, Rasta Chinelo e Tempero do Amor.

"Além do artista e humorista, vai fazer muita falta o humano Renato Fechine. A gente que sempre o enxergou como esse cara irreverente, que fazia de tudo pelos amigos, ligava para saber se estava tudo bem, transmitindo alegria, recebe uma cacetada dessas de uma hora pra outra. Ainda mais num momento triste como esse de pandemia", lembra Walmar Paim, baterista do Chiclete com Banana e amigo do humorista.