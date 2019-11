Morre aos 54 anos Jesus Sangalo, irmão de Ivete

Foto: Reprodução

O empresário Jesus Sangalo, irmão da cantora Ivete Sangalo, morreu na manhã desta quinta-feira (7), no Hospital Santa Izabel, no bairro de Nazaré, em Salvador. A assessoria da unidade médica confirmou que ele veio a óbito pouco antes das 10h. A causa da morte não foi divulgada e a família ainda não se pronunciou sobre o assunto.

Jesus tinha 54 anos e foi internado com um quadro de sepse abdominal decorrente de complicação pós-operatória. Ele vinha passando por internações desde o final do ano passado.

Em agosto, ele passou por um tratamento cirúrgico de emergência por conta da sepse. Nessa ocasião, ele ficou na UTI do Santa Izabel, com ventilação mecânica e suporte circulatório, e chegou a ficar em coma induzido. Em setembro, apresentou uma melhora e deixou a UTI. Depois, contudo, sofreu uma piora.

Em agosto, Ivete fez stories no Instagram para afirmar que Jesus estava melhor. "Queria agradecer pelas orações de vocês. Meu irmão já está bem, está evoluindo bastante e a gente está muito feliz. Agradeço à vocês pelo carinho e oração. Hoje foi um dia bem bom pra todo mundo".

O empresário passou por uma cirurgia bariátrica há cinco anos. Depois disso, teve complicações de saúde e precisou ser internado algumas vezes.

O velório será realizado amanhã, no Jardim da Saudade, com uma missa às 10h e cremação às 11h.

Vida artística

Jesus chegou a comandar a banda de axé Fera Gorda, durante o auge do sucesso da irmã com a Banda Eva. Depois de sair da Caco de Telha, produtora de Ivete, o empresário se afastou do mundo da música e passou a se dedicar aos seus negócios pessoais. Ele era dono de fazendas no interior da Bahia.

Empresário da irmã por 15 anos, Jesus e Ivete tiveram problemas em 2011 e acabaram rompendo a parceria.

