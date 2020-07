Morre aos 56 anos marido de Alessandra Scatena, vítima de covid-19

O empresário Rogério Gherbali, 56 anos, marido da apresentadora Alessandra Scatena, 45, morreu na noite desta quinta-feira (30) por complicações provocadas pela covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. No velório nesta sexta (31), Scatena, que trabalhou durante anos no SBT, ao lado de Gugu Liberato, recebeu o apoio de amigos e familiares em um velório com restrições de tempo e de convidados por causa da pandemia.

Alessandra era casada há 23 anos com Rogério. Os dois são pais de Enrico, 16, e Estéfano, 9. Ela e os filhos também foram diagnosticados com covid-19 no fim de junho, mas se recuperaram bem.

"Está sendo muito difícil. Dia 29 de junho, ele foi para a UTI. Eu e os meninos ficamos cinco dias internados. Os meninos não tiveram sintomas, eu tive alguns", disse Alessandra à revista Quem, por meio de mensagem de áudio.

Alessandra com Rogério e os filhos (Foto: Reprodução)