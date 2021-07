Morre aos 56 anos o fotojornalista baiano Rogério Ferrari

Morreu nesta segunda-feira, no hospital Santo Antônio, em Salvador, o fotógrafo e antropólogo baiano Rogério Ferrari.



Natural de Ipiaú, Rogério foi vítima de um tipo raro de câncer. Trabalhou em veículos como Revista Veja e Revista Carta Capital e internacionais, como Revista Acción (Argentina) e Periódico El Tiempo (México), assim como para as agências de notícias Prensa Latina (Cuba) e Reuters.



Sempre ligado a causas sociais, o baiano dizia em entrevistas - inclusive no Programa do Jô - que começou a fotografar porque "queria compartilhar com outras pessoas acontecimentos que considerava importantes".



Realizou coberturas históricas como a queda do Muro de Berlim, quando estudava filosofia e história na parte oriental da capital alemã. Além de ter realizado fotoreportagens com as Mães da Praça de Maio, na Argentina; a Eco 92; a Crise dos Balseiros (Cuba); a Rebelião Zapatista (México); refugiados do Curdistão; e a ocupação israelense na Palestina, cobertura que virou livro “Palestina – A Eloqüência do Sangue”.



De acordo com amigos do fotógrafo, o corpo será cremado nesta terça-feira (20) na capital baiana.