Notícia triste para os habitués e moradores de Trancoso. O empresário Luiz Alfredo Taliberti, que morava no vilarejo baiano há cerca de 15 anos, faleceu neste domingo (25), em decorrência de um câncer. O enterro foi hoje, no final da tarde, no Cemitério da Consolação, em São Paulo.

Taliberti, ao lado da esposa Márcia, comandava um dos restaurantes mais badalados de Trancoso: o Maritaca, próximo ao Quadrado.