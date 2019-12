Morre aos 83 anos a atriz Shelley Morrison, de 'Will & Grace'

A atriz Shelley Morrison, dona de uma carreira de 50 anos e conhecida por interpretar a memorável Rosario Salazar na série Will & Grace, morreu nesta segunda-feira, 2, informou sua assessoria. Shelley morreu no Centro Médico Cedars-Sinai, em Los Angeles (EUA), de insuficiência cardíaca após uma breve doença, disse o publicitário Lori DeWaal à agência Associated Press. Ela tinha 83 anos.

Morrison interpretou Rosario Salazar, uma empregada doméstica de El Salvador, na série original Will & Grace entre os anos de 1999 e 2006, tornando-se parte de um elenco que ganhou o prêmio Screen Actors Guild de melhor conjunto em uma série de comédia. A personagem, originalmente escrita para um único episódio, mostrou-se tão popular em suas interações com a coestrela Megan Mullally que apareceria em 68 episódios durante as oito temporadas da série da NBC.

"Rosario é uma das minhas personagens favoritas de todos os tempos", disse Shelley Morrison recentemente, de acordo com um comunicado e uma biografia anunciando sua morte. "Ela me lembra muito minha mãe, que amava animais e crianças, mas não sofria com tolos. É muito significativo para mim que fomos capazes de mostrar uma mulher hispânica mais velha, que é inteligente e que pode se sustentar".

Mullally, que interpretou a chefe de Morrison, Karen Walker, elogiou a atriz no Twitter. "Meu coração está pesado. Colocando Shelley, seu amado marido Walter e seus filhos na luz. Obrigada por sua amizade e parceria, Shell. Você realizou coisas maravilhosas neste mundo. Sua falta será sentida", twittou.

Eric McCormack, que atuou como Will na sitcom da NBC, lembrou Shelley Morrison no Twitter como uma "alma bonita" e uma "atriz maravilhosa". "Seu trabalho como Rosario, temporada após temporada, era tão matizado e real quanto histérico", tuitou McCormack. Debra Messing, que estrelou como Grace no seriado, twittou: "Oh, Shelley... que perda. Nossa querida Rosário faleceu".

Antes de Will & Grace, Shelley Morrison era conhecida pelo papel de Sister Sixto em The Flying Nun, que interpretou entre os anos de 1967 a 1970. Ela estrelou em dezenas de séries de televisão a partir do início dos anos 1960, incluindo The Fugitive , L.A. Law e Murder, She Wrote . Mais recentemente, ela dublou uma personagem, a Sra. Portillo, na série animada da Disney Handy Manny .

Nascida Rachel Mitrani, filha de pais judeus da Espanha no Bronx, Nova York, em 1936, Morrison falava principalmente espanhol quando criança. Ela costumava ser escalada para personagens latinas, mas interpretava várias etnias no teatro, televisão e cinema. Seus papéis no cinema a colocaram próxima às maiores estrelas de Hollywood de várias épocas. Ela apareceu com Dean Martin em Como Salvar um Casamento e Arruinar sua Vida, com Barbra Streisand em Funny Girl, com Gregory Peck em Mackenna's Gold, com Shelley Long em Troop Beverly Hills e com Salma Hayek em Fools Rush In. Fonte: Associated Press.