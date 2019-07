Morre aos 95 anos o empresário Alexandre da Cunha Guedes

O engenheiro civil Alexandre da Cunha Guedes faleceu neste sábado, aos 95 anos. A cremação será ainda hoje, às 17h, no Jardim da Saudade, em Salvador. O empresário comandava a companhia Cunha Guedes, que já foi responsável pela construção de rodovias. Ele também já foi presidente do Banco Capital e da Guebor Toyota Salvador, onde, inclusive, fez sua última aparição pública, em junho deste ano, durante o lançamento da versão híbrida do Toyota RAV4.

Alexandre da Cunha Guedes com a família em sua última aparição pública (Foto: Alô Alô Bahia)