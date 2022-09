Morre aos 96 anos a rainha Elizabeth II, a mais longeva monarca da coroa britânica

Morreu nesta quinta-feira, 8, a rainha Elizabeth II, monarca do Reino Unido e de mais catorze Estados independentes. Mais cedo, ela teve uma piora no quadro de saúde e foi posta sob supervisão médica, segundo comunicado do Palácio de Buckingham.

"A rainha morreu pacificamente em Balmoral esta tarde. O rei e a rainha consorte permanecerão em Balmoral esta noite e retornarão a Londres amanhã", informou a Casa Real britânica.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.



The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W — The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022

Elizabeth morreu cercada dos quatro filhos da rainha, Charles, Anne, Andrew e Edward. Eles foram até a Escócia quando foi anunciado que a rainha estava sob supervisão médica. Seu neto, o príncipe William, também foi até o castelo de Balmoral.

Agora, com sua morte, Charles se torna o novo monarca do Reino Unido, aos 73 anos.

Conhecida por sua vitalidade e fibra, Elizabeth ascendeu ao trono em 6 de fevereiro de 1952, aos 25 anos, e foi a monarca mais longeva da história britânica. Na primeira semana de junho deste ano ela comemorou o Jubileu de Platina, que marcou seus 70 anos de regência.

Elizabeth Alexandra Mary Windsor nasceu em Mayfair, Londres, no dia 21 de abril de 1926. Foi a primeira filha do Rei George VI e Rainha Elizabeth - A Rainha Mãe.

Em fevereiro de 1945, em meio à Segunda Guerra Mundial, ela se juntou ao Serviço Territorial Auxiliar, aos 18 anos, como segunda subalterna honorária e treinou como motorista e mecânica, sendo promovida a comandante júnior honorária em julho. Aos poucos, se tornou cada vez mais ativa dentro da coroa britânica.

Aos 21 anos, em 20 de novembro de 1947, Elizabeth casou-se com Philip Mountbatten, que morreu em abril do ano passado, aos 99 anos. O casamento foi realizado na Abadia de Westminster. Depois de casados passaram a residir em Clarence House, em Londres. O casal teve 4 filhos, Charles (o mais velho, e primeiro na linha de sucessão), Anne, Andrew e Edward.

Cinco anos depois, com a morte precoce de seu pai, Elizabeth II assumiu o trono. A coroação, contudo, ocorreu apenas no dia 2 de junho de 1953. Após a coroação, a Família Real passou a residir no Palácio de Buckingham, no centro de Londres. Permanecendo lá com filhos, netos e bisnetos desde então.

Problemas de saúde

Com problemas de mobilidade, a rainha vinha de uma série de visitas médicas e cancelamentos de compromissos reais, ao passo que a preocupação com sua saúde aumentava.

Ela inclusive precisou se ausentar da missa de ação de graças pelos seus 70 anos como monarca depois de "experimentar um recorrente problema de mobilidade e algum desconforto" quando apareceu em um desfile militar.

A rainha deveria comparecer à celebração na Catedral de São Paulo no segundo dia de comemorações de seu Jubileu de Platina. "A rainha gostou muito do desfile de aniversário e do sobrevoo de hoje, mas sentiu algum desconforto", disse o palácio. "Levando em conta a jornada e a atividade necessária para participar do Serviço Nacional de Ação de Graças de amanhã (4 de junho), na Catedral de São Paulo, Sua Majestade, com grande relutância, concluiu que não comparecerá."